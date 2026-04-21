Caput seralcadi nel cuore del Capo proiezione del documentario nella Chiesa Maria SS della Mercede
Il 22 aprile 2026 alle 20.30 si terrà la proiezione del documentario “Caput Seralcadi nel cuore del Capo” presso la Chiesa Maria SS. della Mercede, situata nel quartiere del Capo. L’evento è aperto al pubblico e mira a mostrare aspetti legati alla storia e all’identità di questa zona. La proiezione rappresenta un’occasione per conoscere meglio il quartiere attraverso un film dedicato alla sua evoluzione e alle sue peculiarità.
Giorno 22 aprile 2026 alle ore 20.30 presso la Chiesa Maria SS. della Mercede al Capo verrà proiettato il documentario “Caput Seralcadi nel cuore del Capo”. Questa opera, finanziata dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, vuole raccontare i mercati storici.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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