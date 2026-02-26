Un detenuto scrive una lettera dal carcere in cui chiede scusa e afferma di essere disposto a pagare per un errore commesso. Il messaggio include anche un commento sul destino di un giovane, sottolineando che avrebbe dovuto trovarsi in prigione e non essere deceduto. La comunicazione rivela emozioni e rammarico, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di scuse: “Doveva essere in prigione, non morto”. “ Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia ”. Sono parole cariche di dolore quelle affidate a una lettera dall’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri. La vicenda risale allo scorso 26 gennaio, nel cosiddetto “boschetto” di Rogoredo, a Milano. Nella missiva, consegnata al suo legale, l’avvocato Piero Porciani, il poliziotto esprime rammarico e consapevolezza per quanto accaduto. “Sono triste e pentito”. Nel testo, scritto in stampatello, Cinturrino afferma: “ Sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lettera dal carcere di Carmelo Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”

La lettera di Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore"Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere...

Rogoredo, la lettera di Cinturrino dal carcere: "Mi spiace per la famiglia del ragazzo, pagherò per il mio errore"Caso Rogoredo, letta in anteprima a "Diario del Giorno", in onda su Rete4, la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato...

Temi più discussi: Lecce, il grido di dolore dal carcere arriva in una lettera dei detenuti: Siamo troppi, è un girone infernale; Nordio: Su carceri dialogo serio per migliorare il sistema; Anarchici, la compagna di Cospito detta la linea dal carcere: Lotta alla repressione; Giacomo, il detenuto che fa lo sciopero della fame: Mi lascerò morire, vivere così è peggio.

Cinturrino, la lettera dal carcere: Mi scuso con tutti, sono triste e pentito. Mansouri doveva essere in prigione, non mortoL'agente del Commissariato di Milano Mecenate affida una lettera al suo legale: Sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato. Pagherò per il mio errore ... affaritaliani.it

La lettera di Cinturrino scritta a mano: Mansouri doveva essere in carcere non morto, mi dispiaceIl testo affidato all’avvocato dal poliziotto in cui dice di essere dispiaciuto anche per la famiglia della vittima ... milano.repubblica.it

Carmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un’apparente legittima difesa si cela tutt’altra vicenda Fanpage.it prova a ricostruirla - facebook.com facebook

Continuano ad accumularsi testimonianze e voci su Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo #Milano #Cinturrino x.com