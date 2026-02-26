Cinturrino scrive dal carcere | Vorrei scusarmi con tutti pagherò per il mio errore

Un detenuto ha scritto una lettera in cui esprime il desiderio di chiedere scusa per quanto accaduto, annunciando anche la volontà di assumersi le proprie responsabilità. La comunicazione è stata affidata al suo avvocato e risale a qualche giorno fa. La lettera rivela un momento di riflessione personale, senza entrare nei dettagli delle vicende che lo hanno coinvolto.

Milano, 26 febbraio 2026 – "Vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Inizia così la lettera che l'assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere da lunedì per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha affidato al suo avvocato Piero Porciani giovedì 26 febbraio. "Credetemi, ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto". Frasi che confermano quanto già dichiarato durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro per la convalida del fermo. 'Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi spiace per la famiglia' Le parole su Zack... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lettera dal carcere di Carmelo Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore" Il messaggio di scuse: "Doveva essere in prigione, non morto" "Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto.

La lettera di scuse del poliziotto Cinturrino dal carcere: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore" Il poliziotto Carmelo Cinturrino, in carcere per aver ucciso un ragazzo di 28 anni a Rogoredo, scrive una lettera di scuse chiedendo di essere...

