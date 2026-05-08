Battisti | l’appello dal carcere per incontrare il figlio dodicenne

Un detenuto condannato per reati di terrorismo ha chiesto di incontrare il figlio dodicenne, ma il permesso è stato bloccato dal Dipartimento Penitenziario. La richiesta era stata avanzata dal magistrato competente, ma non è stata accolta. La presenza di un’altra persona nella stessa cella sta influenzando le possibilità di attività e visite del detenuto. La decisione del Dipartimento riguarda aspetti legati alla sicurezza e alla gestione carceraria.

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?? Punti chiave Perché il Dipartimento Penitenziario ha bloccato il permesso del magistrato? Come influisce la cella condivisa sulle attività di Cesare Battisti? Chi deve decidere sul diritto di incontro con il figlio dodicenne? Quali norme impediscono l'accesso alla semilibertà nonostante i requisiti maturati??? In Breve Legale Davide Steccanella contesta il trattamento punitivo oltre la condanna inflitta. Il magistrato di sorveglianza aveva prospettato un permesso nel dicembre 2025. Battis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battisti: l’appello dal carcere per incontrare il figlio dodicenne Notizie correlate La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo,... Leggi anche: Scomparso da ore, l'appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti. Poi il lieto fine: ritrovato dal figlio Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio; Crisi Stellantis a Cassino, offensiva del PD: Governo inerme, la Regione convochi subito un Consiglio straordinario; 15 maggio 1976. Così, nel primo numero dopo il sisma, Vita Cattolica raccontava l’Orcolat; Sanità: Enrico Pittiglio promuove la proposta di Battisti per i medici nei piccoli comuni. La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex membro dei Pac scrive alla Nazione: Qui senza diritti, è giunta l’ora di aprire ai benefici. Da ergastolano mi spetterebbe una cella singola, anche per poter fare lo scrittore ... lanazione.it Un chitarrino andino, i tamburi del sambodromo, l’elettronica, la canzone d’autore, la world music, De André, Battisti, Chico Buarque De Hollanda, Tom Waits, Roma e il resto del mondo. Più «Maradona», che sta in cielo, «e noi tutti giù per terra». Mannarino ri - facebook.com facebook