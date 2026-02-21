Il referendum Stefano Graziano | Stop alla legge | si delegittimano poteri dello Stato

Stefano Graziano denuncia che il referendum mira a indebolire i poteri dello Stato. Secondo il deputato del Partito Democratico, questa iniziativa rischia di creare confusione tra le istituzioni e di compromettere il funzionamento della giustizia. Graziano ricorda come in passato il centrosinistra abbia sempre sostenuto la separazione tra le carriere. La campagna referendaria continua a mobilitare i cittadini, mentre si intensificano le discussioni sui possibili effetti delle modifiche proposte.

Stefano Graziano, deputato del Partito democratico, in passato il centrosinistra ha sostenuto la separazione delle carriere. Perché siete contrari? «Le carriere sono già separate nei fatti. Dopo la riforma Cartabia, i passaggi di funzione sono diventati rarissimi, si parla di meno di 30 magistrati l'anno su oltre 9mila. In sostanza, questa riforma ha l'obiettivo malcelato di conseguire un maggiore controllo politico sul potere giudiziario, ma non affronta in nessun modo i nodi cruciali della giustizia italiana. Difatti, i tempi di durata dei processi non si accorceranno, gli errori giudiziari non caleranno di numero e il sovraffollamento carcerario non risulterà contenuto per effetto della separazione delle carriere.

