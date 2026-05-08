La Juventus a caccia di un centrale | può arrivare dai giallorossi missione segreta

La Juventus sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo e potrebbe puntare a un centrale proveniente dalla Roma. Secondo fonti di mercato, ci sarebbero contatti in corso tra le due squadre, anche se ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. Le trattative sembrano essere in una fase preliminare, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane. La società bianconera sta monitorando attentamente la situazione.

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di Alessio Lento C’è qualcosa che si muove nel reparto difensivo della Juventus e non è un semplice rumore di corridoio, ma una serie di movimenti concreti che potrebbero anticipare le prossime mosse di mercato per rinforzare la retroguardia bianconera. Venerdì scorso un osservatore della Vecchia Signora è stato visto all’Arena Garibaldi per assistere alla partita tra Pisa e Lecce, uno spunto che ha subito acceso ipotesi e interpretazioni tra gli addetti ai lavori. Tiago Gabriel, non solo Milan: c’è anche la Juve. Il giocatore supervisionato sarebbe Tiago Gabriel, centrale che ha iniziato a farsi notare dopo essersi trasferito in Serie A dal Portogallo e aver accumulato un numero crescente di presenze con il Lecce.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Juventus a caccia di un centrale: può arrivare dai giallorossi, missione segreta Notizie correlate Mercato Lazio, Diogo Leite sempre più vicino: il centrale può arrivare in biancoceleste a parametro zeroLukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!Raffaele Palladino può lasciare l’Atalanta dopo pochi mesi: il tecnico arrivato a novembre per sostituire Juric è un profilo che piace a De... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un appuntamento speciale per la Festa della Mamma: allo Juventus Museum torna la Detective Adventure; Calciomercato Juve, aperta la caccia al trenquartista: nel mirino due cityzen; Juventus, caccia al portiere: Alisson resta il sogno, De Gea l’alternativa concreta; Dalla Germania: Milan e Juventus non smettono di seguire Nicolas Jackson. Serie A, Lecce-Juventus al Via del Mare: salentini a caccia di punti salvezzaI salentini, reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, cercano un successo fondamentale nella corsa salvezza. I bianconeri, invece, arrivano dal pareggio per 1-1 ... giornaledipuglia.com Lecce, si avvicina la sfida con la Juventus: le condizioni di Veiga e BandaNuova tappa di avvicinamento alla sfida con la Juventus per il Lecce di Eusebio Di Francesco, a caccia di punti salvezza dopo la preziosa vittoria di Pisa. fantacalcio.it “Milan, Juventus e Inter sono state informate dell’idea Alaba a parametro zero. Pini Zahavi ne ha parlato con i 3 club; l’Inter ha altri obiettivi, Milan e Juve considerano i costi eccessivi, l’operazione ad oggi non è in fase neanche avanzata“ [ Moretto - Romano ] - facebook.com facebook | Alle 11:45 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia di #LecceJuve Seguila LIVE su Juventus Play juve.it/JuventusPlay x.com