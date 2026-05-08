La Juventus a caccia di un centrale | può arrivare dai giallorossi missione segreta
La Juventus sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo e potrebbe puntare a un centrale proveniente dalla Roma. Secondo fonti di mercato, ci sarebbero contatti in corso tra le due squadre, anche se ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. Le trattative sembrano essere in una fase preliminare, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane. La società bianconera sta monitorando attentamente la situazione.
di Alessio Lento C’è qualcosa che si muove nel reparto difensivo della Juventus e non è un semplice rumore di corridoio, ma una serie di movimenti concreti che potrebbero anticipare le prossime mosse di mercato per rinforzare la retroguardia bianconera. Venerdì scorso un osservatore della Vecchia Signora è stato visto all’Arena Garibaldi per assistere alla partita tra Pisa e Lecce, uno spunto che ha subito acceso ipotesi e interpretazioni tra gli addetti ai lavori. Tiago Gabriel, non solo Milan: c’è anche la Juve. Il giocatore supervisionato sarebbe Tiago Gabriel, centrale che ha iniziato a farsi notare dopo essersi trasferito in Serie A dal Portogallo e aver accumulato un numero crescente di presenze con il Lecce.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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