Il mercato della Lazio si concentra sulla difesa, con un possibile arrivo a parametro zero di un difensore portoghese. Le trattative con il calciatore sembrano aver subito una accelerata, e l’accordo potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La società sta valutando le opzioni in vista della prossima sessione di trasferimenti, puntando a rinforzare il reparto difensivo.

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© Calcionews24.com - Mercato Lazio, Diogo Leite sempre più vicino: il centrale può arrivare in biancoceleste a parametro zero

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