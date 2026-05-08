La giunta Fico ha stabilito che gli assessori regionali in conflitto d'interesse devono uscire dalla sala durante le votazioni
La giunta ha approvato un nuovo regolamento che prevede l'uscita degli assessori regionali dalla sala durante le votazioni se si trovano in conflitto d'interesse. Inoltre, il regolamento estende le incompatibilità a parenti fino al quarto grado, alle società partecipate e alle attività professionali degli assessori. La decisione riguarda tutte le votazioni interne e si applica a situazioni di conflitto potenziale o reale.
Il nuovo regolamento interno, approvato dalla giunta Fico, estende le incompatibilità a parenti fino al quarto grado, società partecipate e attività professionali degli assessori.🔗 Leggi su Fanpage.it
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