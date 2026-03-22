La forza di una donna è tra le serie tv di grande successo delle reti Mediaset. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Una dizi turca che tuttavia si appresta a chiudere i battenti in Italia. In questo momento, infatti, stanno andando in onda le puntate conclusive de La forza di una donna. Secondo quanto riportato da si apprende che il finale della serie tv dovrebbe andare in onda prima dell'inizio dell'estate sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico avrà così modo di salutare Bahar Cesmeli, che ha emozionato per un anno in Italia grazie alla sua storia strappalacrime. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5: doccia gelata per i fans

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