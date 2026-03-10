burraco per la fondazione pitigliani

Giocare insieme e sostenere la ricerca. Domenica 22 marzo al Golf club Le Pavoniere si terrà il " Burraco di primavera " a favore della Fondazione Sandro Pitigliani. Ritrovo alle 15,30 ed inizio del torneo alle 16. Iscrizione 25 euro, rinfresco salato e premiazioni. Sarà possibile prenotarsi anche per la cena. Iscrizioni: Laura Colzi 335-6208849; Giulia Gianassi 329-4238892; [email protected]. Ultima tra le tante iniziative della Fondazione Pitigliani, il progetto " In Buone Mani ", in collaborazione con il Caf Patronato Prato @mammacheinfo per accompagnare i pazienti oncologici tra pratiche, diritti e tutele, con competenza, ma soprattutto con attenzione alla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Solidarietà: un torneo di burraco per sostenere la neurofisiologia pediatrica dell'AoupPisa, 28 febbraio 2026 – Domenica 15 marzo la Fondazione Io Sto con Chiara organizza un torneo di burraco solidale.

Il torneo di Burraco diventa solidarietà: oltre mille euro per La Rete MagicaPiù di cento partecipanti hanno preso parte domenica scorsa al Torneo di Burraco ospitato dal Circolo Democratico Forlivese di via Maroncelli,...

Fondazione Pitigliani. Ecco l’Ottobre Rosa per la lotta contro i tumoriAlle porte un mese di eventi che intrecciano sport, cultura e informazione . La presidente Pitigliani Sini: Prevenzione, ricerca e sostegno alle persone. Presentata nella mattinata di ieri nella ... lanazione.it

Fondazione Pitigliani. Prevenzione oncologica. Al via l’Ottobre rosaIl primo appuntamento è domenica 12 con un Picnic nel chiostro di san Domenico. Talk sulle sane abitudini a cura di Confartigianato Donna e Giovani imprenditori. La Fondazione Sandro Pitigliani per la ... lanazione.it

Da oggi, 9 marzo, fino a fine aprile, per ogni nuovo associato ad Aci Prato, l'Ente donerà una quota sociale alla Fondazione Sandro Pitigliani per sostenerne le attività di ricerca oncologica e prevenzione sul territorio. E assieme daranno vita a un progetto in ric - facebook.com facebook