Dal corpo osannato al corpo osteggiato e umiliato | il progetto di Associazione Nepios per prevenire e curare il disagio tra adolescenti e giovani

Un adolescente su sette nel mondo vive con un disturbo mentale diagnosticato, coinvolgendo circa 166 milioni di giovani tra i 10 e i 19 anni. L'iniziativa dell'Associazione Nepios si propone di affrontare questa realtà, puntando a prevenire e curare il disagio tra i più giovani. Il progetto si concentra su interventi mirati e strategie di supporto per migliorare la condizione dei ragazzi coinvolti.

Un adolescente su sette nel mondo convive con un disturbo mentale diagnosticato: circa 166 milioni di ragazze e ragazzi tra i 10 e i 19 anni. Oltre il 50% delle patologie psichiatriche esordisce prima dei 14 anni e l’80% prima dei 19 (dati Organizzazione Mondiale della Sanità). Anche a Bergamo i numeri raccontano un’urgenza crescente. Nel 2025, su 620 prime visite territoriali alla Neuropsichiatria Infantile dell’ ASST Papa Giovanni XXIII, 205 hanno riguardato adolescenti tra i 12 e i 18 anni; di questi, 111 (il 54%) con sospetta psicopatologia. Si sono registrati inoltre 277 accessi in urgenza al Pronto Soccorso per comportamenti autolesivi, ideazione suicidaria, ansia, agitazione e disturbi alimentari, 10 ricoveri presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e 42 ricoveri in pediatria per quadri psicopatologici acuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

