La Festa della Mamma all' Hard Rock Cafe Rome

Il 10 maggio, l’Hard Rock Cafe Rome situato in Via Veneto ospiterà un evento speciale dedicato alla Festa della Mamma. La location, nota per il suo stile unico, si prepara ad accogliere clienti e famiglie in un’atmosfera festosa. Sarà possibile partecipare a iniziative pensate per rendere questa giornata memorabile, con momenti di intrattenimento e musica dal vivo. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

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Il prossimo 10 maggio, l’iconica cornice dell’Hard Rock Cafe Rome in Via Veneto si tinge di dolcezza e divertimento per celebrare la Festa della Mamma.Dalle ore 9.30 aprirà le sue porte per un evento unico che unisce i sapori della tradizione anglosassone a momenti di pura condivisione tra.🔗 Leggi su Romatoday.it Le sorprese dell'amore | Commedia degli Equivoci | Un Capolavoro di Luigi Comencini Notizie correlate Hard Rock celebra la Festa della Mamma con un brunch dedicatoIl 10 maggio Hard Rock Cafe Firenze festeggia tutte le mamme proponendo buona musica e il brunch della domenica dedicato: dalle tradizionali proposte... All'Hard Rock Cafè i Catch The Giant in concertoHard Rock Cafe Firenze chiude gli appuntamenti con la musica dal vivo con le atmosfere coinvolgente dei Catch The Giant che si esibiranno sul palco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della Mamma 2026: 10 idee regalo, anche last minute; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia. Festa della Mamma 2026: al via la campagna Mediaset Per il tuo amore infinito, grazie mammaIn occasione della Festa della Mamma 2026, Mediaset lancia una nuova campagna televisiva dedicata a tutte le mamme. superguidatv.it Le 10 canzoni più belle per la Festa della MammaCerchi la dedica perfetta per la Festa della Mamma? Prova a dirle quanto le vuoi bene con una canzone, dai classici di Sanremo alle hit moderne di Coez e Taylor Swift. Dedicare una canzone alla propri ... focusjunior.it Appuntamento domenica 10 maggio per celebrare la Festa della mamma con un concerto che vedrà sul palco Bianca D’Amore, Loreto Gismondi e Sabrina Cardone. - facebook.com facebook