Hard Rock celebra la Festa della Mamma con un brunch dedicato
Il 10 maggio, il Hard Rock Cafe di Firenze organizza un brunch speciale per la Festa della Mamma. Durante l’evento, saranno serviti piatti di ispirazione anglosassone come l’avocado su toast spesso e il french toast con fragole, insieme a opzioni di cucina mediterranea. La giornata prevede anche musica dal vivo per accompagnare il momento di convivialità dedicato alle madri.
Il 10 maggio Hard Rock Cafe Firenze festeggia tutte le mamme proponendo buona musica e il brunch della domenica dedicato: dalle tradizionali proposte culinarie di ispirazione anglosassone come l’avocado on thick toast o il french toast con le fragole a piatti più in stile mediterraneo, compresa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fioriFiumicino, 29 aprile 2026 – In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, alle 10.
Leggi anche: Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: L’Hard Rock Cafe Rome con un evento unico per la Festa della Mamma -; Festa della Mamma Brunch | 10 maggio; Frontiers Records Cassidy Paris, rilasciato il singolo ‘Watch The Fire’; Sons Of Butcher: pubblicato il nuovo video Peppercorn Steak.
iaBilet.ro. . Va invitam la Hard Rock Cafe, miercuri, 20 mai, ora 21:00, la un concert cu Lidia Buble! Copiii sub 7 ani au intrarea libera. Bilete pe iabilet.ro - facebook.com facebook