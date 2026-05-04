Hard Rock celebra la Festa della Mamma con un brunch dedicato

Da firenzetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 maggio, il Hard Rock Cafe di Firenze organizza un brunch speciale per la Festa della Mamma. Durante l’evento, saranno serviti piatti di ispirazione anglosassone come l’avocado su toast spesso e il french toast con fragole, insieme a opzioni di cucina mediterranea. La giornata prevede anche musica dal vivo per accompagnare il momento di convivialità dedicato alle madri.

Il 10 maggio Hard Rock Cafe Firenze festeggia tutte le mamme proponendo buona musica e il brunch della domenica dedicato: dalle tradizionali proposte culinarie di ispirazione anglosassone come l’avocado on thick toast o il french toast con le fragole a piatti più in stile mediterraneo, compresa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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