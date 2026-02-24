Ricerca professionisti | per le imprese piacentine oltre la metà delle posizioni potrebbe restare vacante

Le imprese piacentine segnalano che più della metà delle posizioni aperte potrebbe rimanere vacante a causa della mancanza di candidati qualificati o di competenze inadeguate. La difficoltà nel trovare professionisti si ripresenta anche questo mese, con il 53,9% delle offerte di lavoro a rischio di rimanere senza assegnatari. In particolare, il 34,2% delle aziende cita la scarsità di candidati come causa principale. La situazione continua a preoccupare il tessuto economico locale.

Anche nel mese in corso si rirpopone il tema del difficile reperimento, sopratutto nell'ambito dirigenziale per tecnici della salute, tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni e ingegneri A scrivere la Camera di Commercio dell’Emilia, nel focus dedicato all’andamento dei nuovi contratti di lavoro sul territorio locale. Gli ambiti e le professioni - «Sarà l’ambito dirigenziale a scontare in maggiore misura questo tipo di difficoltà – si sottolinea - con la scopertura al 95,6% dei tecnici della salute, al 90,9% dei tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni e infine al 90,0% per gli ingegneri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Carini nasce il comitato di cittadini, imprenditori e liberi professionisti in difesa delle famiglie e delle impreseA Carini nasce un nuovo comitato formato da cittadini, imprenditori e liberi professionisti.

