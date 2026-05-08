La febbre globale delle armi che ha contagiato l’Europa e l’Italia

Un nuovo rapporto Sipri rivela un incremento della spesa militare globale, con un totale che raggiunge cifre record. L'analisi evidenzia come questa spesa sia diventata parte integrante del panorama internazionale, senza far registrare variazioni significative rispetto agli anni precedenti. La crescita riguarda diversi paesi europei e anche l’Italia, che continuano ad investire in armamenti e forze armate. I dati mostrano una tendenza di lungo periodo, senza indicare una riduzione dei budget militari.

Il numero più impressionante del nuovo rapporto Sipri non è solo il totale – enorme – della spesa militare mondiale, è la sua normalizzazione. Nel 2025 il pianeta ha destinato alle forze armate 2.887 miliardi di dollari, il massimo mai registrato dallo Stockholm International Peace Research Institute, e lo ha fatto per l’undicesimo anno consecutivo di crescita. L’aumento reale rispetto al 2024 è del 2,9 per cento, molto meno dell’impennata dell’anno precedente, ma abbastanza per confermare che il riarmo non è più una parentesi aperta da una singola guerra: è il linguaggio ordinario con cui molti governi rispondono all’incertezza internazionale.🔗 Leggi su Tpi.it

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