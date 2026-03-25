In Lombardia è stato confermato il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa. Il ministero della Salute ha annunciato che si tratta di un episodio riconosciuto ufficialmente, rappresentando la prima volta che questo sottotipo virale viene riscontrato in un essere umano nel continente. Il paziente è stato isolato e sono in corso le indagini sanitarie.

Un caso di influenza aviaria H9N2 è stato accertato in Lombardia. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute, si tratta del primo episodio umano individuato in Europa per questo specifico sottotipo virale. L’infezione riguarda una persona in condizioni di fragilità, con patologie concomitanti, proveniente da un Paese extraeuropeo, dove avrebbe contratto il virus prima dell’ingresso in Italia. Influenza aviaria, contagio in Lombardia: è ilprimo caso in Europa. Il paziente è attualmente ricoverato. Le autorità sanitarie riferiscono che la gestione del caso è in corso e che la situazione viene seguita con monitoraggio costante, secondo le procedure previste. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il primo in Europa!”. Contagiato un uomo in Italia: il virus che fa paura

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