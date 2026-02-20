Welcome week Unipa 5 giorni per guidare gli studenti nella scelta del corso | attesi 23 mila giovani
Durante la Welcome Week dell’Università di Palermo, 23 mila giovani si preparano a scegliere il loro percorso accademico. La manifestazione dura cinque giorni e offre incontri con docenti, tutor e studenti per conoscere meglio i corsi disponibili. I partecipanti possono anche fare colloqui per scoprire le opportunità di lavoro legate agli indirizzi scelti. L’obiettivo è aiutare gli studenti a orientarsi tra le molte possibilità offerte dall’ateneo. La manifestazione si svolge nel campus centrale e prevede eventi ogni mattina.
Cinque giorni per presentare l'offerta formativa dell'università palermitana, con incontri tra docenti, studenti e tutor e colloqui per scoprire quale corso di laurea intraprendere e le opportunità lavorative. Unipa lancia la Welcome week 2026 e si prepara ad accogliere oltre 23 mila giovani provenienti da circa cento tra licei e istituti tecnici. L'evento si terrà nell'edificio 19, nel campus di viale delle Scienze, dal 23 al 27 febbraio. Alla prima giornata, con primo appuntamento fissato per le 9.30, interverranno il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, il prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione, Fabio Mazzola, Luisa Amenta, prorettrice al Diritto allo Studio e all’Innovazione dei processi di apprendimento, e Cinzia Cerroni, delegata al coordinamento del Cot, il Centro orientamento e tutorato di ateneo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
