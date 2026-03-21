guidare bene conviene autoconnexa cambia il mondo delle rca

AutoConnexa, startup italiana nel settore InsurTech, ha completato un aumento di capitale di 4,4 milioni di euro, portando i investimenti totali a oltre 6 milioni di euro dall'inizio del 2025. La società si concentra sulla rivoluzione delle assicurazioni auto, in particolare nel campo delle RCA. L'operazione si inserisce in un contesto di crescita e innovazione nel settore assicurativo.

AutoConnexa, la startup InsurTech italiana che sta ridefinendo il panorama delle assicurazioni auto, si è appena chiuso un aumento di capitale da 4,4 milioni di euro da aggiungere ai fondi ottenuti a inizio 2025, per un totale di oltre 6 milioni di euro. La startup si posiziona come partner distributivo di polizze nel settore RCA proponendosi come un vero e proprio generatore di ricavi per banche, compagnie assicurative e, in prospettiva, anche per realtà delle telecomunicazioni, dell’automotive e di altri comparti industriali. "Affianchiamo aziende solide che hanno costruito valore nel tempo – spiega Robin Daina, amministratore delegato e founder di AutoConnexa –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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