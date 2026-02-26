Pina Picierno non ha accusato di antisemitismo il Comitato olimpico

Circolano post su Facebook che attribuiscono all’europarlamentare Pina Picierno un’accusa di antisemitismo nei confronti del Comitato olimpico Milano Cortina. Tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali o prove che confermino questa affermazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue la politica e le questioni sociali legate allo sport. È importante chiarire che nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Diverse condivisioni Facebook (qui e qui) attribuiscono una grave accusa all'europarlamentare Pina Picierno, la quale – secondo tale narrazione – avrebbe definito "antisemiti" i membri del Comitato olimpico Milano Cortina. Sarebbero stati rei di non aver assegnato medaglie ad atleti israeliani. EUROPARLAMENTARE DEL PD PINA PICIERNOACCUSA IL COMITATO OLIMPICO MILANO CORTINADI ANTISEMITISMO PER NON AVER ASSEGNATONESSUNA MEDAGLIA A ISRAELE Sappiamo chel'eurodeputata Picierno aveva protestato contro la presenza di atleti russi e bielorussi alle paraolimpiadi, come riporta l'Ansa il 18 febbraio: Il 22 febbraio, data della pubblicazione delle prime condivisioni in oggetto, Picierno carica un reel dove si fa vedere a Odessa, città che definisce una capitale europea, con tanto di bandiere dell'Ue e dell'Ucraina.