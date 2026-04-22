L’antropologa ha analizzato i cambiamenti che interessano le aree montane, evidenziando come la crisi climatica abbia portato a variazioni nei paesaggi e negli ecosistemi. Il fenomeno del turismo di massa ha aumentato la pressione sulle risorse locali, mentre l’inquinamento luminoso ha alterato il ciclo naturale delle ore di buio. Sono questioni che coinvolgono direttamente le zone di montagna, modificandone l’aspetto e l’equilibrio ambientale.

In cosa consiste il suo lavoro di antropologa e qual è il contributo che ha dato al volume uscito per Utet il 5 marzo, promosso dalla Fondazione Dialoghi sull’Uomo di Pistoia? «L’antropologo si occupa di domande universali per l’umanità. Poi, siccome siamo una specie molto fantasiosa, ogni popolazione in un dato momento storico ha dato risposte speciali e uniche. Le domande sono sempre le stesse: come mi procuro da mangiare, come mi procuro un partner, come mi riproduco, come mi vesto? Sono questioni banalissime, ma le risposte sono infinite. Basta pensare ai tanti modi diversi di organizzare la famiglia, di comunicare attraverso l’abbigliamento, di nutrirsi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irene Borgna: crisi climatica, overtourism e inquinamento luminoso. «Così sta cambiando la montagna»

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