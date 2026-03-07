Uno studio durato 30 anni ha analizzato quali alimenti siano più efficaci per mantenere il cuore in salute. La ricerca si è concentrata su un ampio gruppo di persone, monitorando le loro abitudini alimentari e lo stato di salute nel tempo. I risultati mostrano quali cibi favoriscono un cuore più forte e quali invece è meglio limitare. La lista include alimenti specifici considerati più benefici per la salute cardiovascolare.

Uno studio fa luce sulle carenze di alcune diete in cui si contano solo le calorie: quali sono i cibi che aiutano nella prevenzione delle malattie coronariche, prima causa di infarto Lo scenario è sempre quello: si vuole dimagrire e si sacrificano carboidrati e grassi. Ma è davvero una scelta corretta dal punto di vista della salute? Non proprio: è risaputo che non esiste una dieta standard valida per tutte e per tutti, ma quando si parla di salute, non ci sono alimenti che possono essere esclusi completamente, come per esempio la pasta o le patate. E la salute dell’organo “supremo” - il cuore - passa anche per una scelta consapevole dei cibi da consumare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La dieta che fa bene al cuore: i cibi migliori secondo uno studio durato 30 anni

La dieta che fa bene al cervello: uno studio rivela i benefici del digiuno intermittenteIl digiuno intermittente è una scelta benefica per la salute del cervello, con esiti positivi per la memoria e l'attenzione, riducendo al contempo...

C'è una vitamina che aiuta ad andare al bagno, secondo uno studio: in quali cibi si trovaAnalizzando i dati di centinaia di migliaia di persone, i ricercatori hanno scoperto che la tiamina o vitamina B1 è strettamente associata alla...

