In Italia arriva il nuovo siero viso di Merit, definito virale e facile da usare. La proposta si presenta come una soluzione semplice per la cura della pelle, e l’abbiamo testata personalmente. I prodotti presenti su GQ Italia sono scelti dai redattori, e acquistando tramite i link affiliati si può supportare il lavoro della rivista.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Merit è un brand con un pregio speciale: è riuscito a generare hype ancora prima di arrivare ufficialmente in Italia. Il siero Great Skin, in particolare, è diventato rapidamente un oggetto del desiderio, perché promette una pelle più luminosa, uniforme e idratata senza trasformare la skincare in un esercizio di pazienza. La sua forza è la semplicità, pochi gesti, una texture leggerissima e un risultato visibile che migliora l’aspetto della pelle in modo credibile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Arriva in Italia il siero viso virale di Merit che promette una skincare facilissima, e noi lo abbiamo ovviamente provato

Questo dentifricio sbiancante promette denti più bianchi in 3 giorni, e allora noi lo abbiamo provatoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

MERIT arriva in Italia con una nuova idea di skincare: più snella, più funzionale, più performante.Il brand beauty statunitense che ha scelto la semplicità come gesto rivoluzionario e che oggi porta in Italia la sua five minute routine C’è una...

Un giorno tra skincare, makeup e tanto amore per il K-beauty : #shorts #short #salbarean

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L'annuncio arriva dal Comune di Rovereto: in tutto il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto cerca dieci giovani allievi e allieve. È necessario avere tra i 13 e i 17 anni, idoneità fisica ed essere residenti nei Comuni appartenenti al Distretto della Vallaga - facebook.com facebook

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