Una nuova tendenza skincare sta conquistando TikTok, dove molti utenti condividono video in cui si lavano il viso con acqua e sale. La pratica consiste nel versare sale in una bacinella d’acqua e utilizzarla per risciacquarsi il viso. Tuttavia, gli esperti del settore esprimono dubbi e preoccupazioni riguardo a questa abitudine, ritenendo che possa essere dannosa per la pelle.

Lavare la pelle con acqua e sale come suggerisce il trend virale su TikTok: è un sì o un no? TikTok inneggia al rituale fai da te dell'acqua e sale da usare al posto del detergente viso. Ma siamo proprio sicuri dei benefici per la pelle? A detta di Angela Noviello, a capo della divisione beauty di Milano Estetica, «il no a questo beauty trend è netto». Perché? «Se è vero che il sale, grazie all’azione osmotica che richiama l’acqua dagli strati superficiali della pelle, offre una sensazione momentanea di asciutto e pelle purificata, l’effetto è puramente transitorio. Nel tempo, questo meccanismo altera il film idrolipidico e tende a indebolire la funzione di barriera della cute, essenziale per mantenere la pelle sana, integra ed equilibrata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lavare il viso con acqua e sale: la nuova ossessione skincare su TikTok non piace agli esperti

Maschere a Led per il viso, funzionano davvero? Il parere degli esperti riguardo l’ultima ossessione di bellezza virale sui social e su NetflixDai reel di Instagram agli episodi di "Emily in Paris" su Netflix: le maschere a Led sono la moda beauty del momento.

La nuova frontiera della skincare arriva dalle alghe anti-invecchiamento, per gli esperti sono meglio di un liftingLa nostra pelle è una spugna che assorbe tutto: lo smog delle città, lo stress delle scadenze e i segni di quel sole preso senza protezione.

Altri aggiornamenti su Lavare il viso con acqua e sale la....

Temi più discussi: Lavare il viso con acqua e sale: la nuova ossessione skincare su TikTok non piace agli esperti; Le migliori creme solari 2025 per ogni tipo di pelle; Come lavare bene le mani; Gua Sha e roller di giada: la bellezza che scivola tra mito e scienza.

Lavare il viso con acqua e sale: la nuova ossessione skincare su TikTok non piace agli espertiVersare del sale in una bacinella d'acqua, quindi sciacquarsi il viso. Il nuovo tormentone beauty diventato virale su TikTok solleva dubbi e preoccupazioni in chi si occupa di cura della pelle. Ecco c ... vanityfair.it

Lavare il viso: quando e con quale frequenza?Lavare il viso è un gesto quotidiano e all’apparenza semplice, ma sei sicura di farlo nella maniera giusta? È una pratica che a volte viene sottovalutata ma che invece è importantissima per evitare ... donnamoderna.com

Usiamo l’acqua continuamente: per bere, cucinare, prepararci un caffè o lavare frutta e verdura. Eppure, raramente ci fermiamo a chiederci da dove arriva, come viene trattata e quale qualità ha davvero. Scegliere consapevolmente l’acqua che utilizziamo in c - facebook.com facebook