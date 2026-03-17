Durante i Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo, la pista da bob ha richiesto ulteriori due milioni di euro di spesa, aggiungendosi ai 82 milioni di euro investiti dall’impresa vincitrice dell’appalto di costruzione. Oltre a questa cifra, si registrano altre voci di spesa che portano il totale del piano finanziario a superare i 120 milioni di euro.

La pista da bob di Cortina d’Ampezzo ingoia altri due milioni di spesa, oltre all’appalto per costruirla vinto da Impresa Pizzarotti (82 milioni di euro) e le altre voci che completano il piano finanziario arrivato a oltre 120 milioni di euro. Proprio Pizzarotti si è visto assegnare, non con una gara aperta, ma con una procedura negoziata, l’incarico di manutenzione e di conduzione dell’impianto. La determina risale ancora alla fine di novembre, ma solo da pochi giorni è stata pubblicata sul portale del Ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un incarico per un importo di un milione e 617mila euro che Fabio Massimo Saldini, commissario straordinario di Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico), ha deciso di conferire senza pubblicazione di un bando di gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La pista da bob di Cortina ha ingoiato altri due milioni di euro durante i Giochi: spuntano nuove voci di spesa

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