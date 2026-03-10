A Cortina d’Ampezzo, la pista da bob presenta disordine e necessita di interventi di ripristino. Le operazioni di sistemazione sono previste entro aprile, mentre si discute sulla gestione futura dell’impianto. La struttura, che ha ospitato eventi olimpici, è attualmente al centro di un confronto tra le autorità locali e gli enti responsabili. La situazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli operatori del settore.

La pista da bob di Cortina d’Ampezzo si trova al centro di un acceso dibattito sulla gestione post-olimpica. Dopo l’intenso utilizzo durante i Giochi, il sito presenta segni evidenti di usura e disordine che hanno generato polemiche sulla sua condizione attuale. Le autorità locali e la società costruttrice confermano che il ripristino completo avverrà entro aprile, smentendo voci su danni milionari non supportati da documentazione tecnica. Il sindaco Gianluca Lorenzi ha invitato alla calma, spiegando che le azioni per riportare il bene alle condizioni originarie sono già in corso. La Fondazione Milano Cortina ha confermato che la struttura sarà riconsegnata a posto una volta terminate le attività di cantiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cortina: pista da bob in disordine, ripristino entro aprile

