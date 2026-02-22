Controllo dei biglietti sui quattro linee dei mezzi pubblici a Torino | sanzionati 58 passeggeri su 450

Un’operazione di controllo dei biglietti sui mezzi pubblici di Torino ha portato alla sanzione di 58 passeggeri su 450. I carabinieri della stazione Lingotto e le pattuglie mobili di zona, in collaborazione con il personale Gtt, hanno verificato 36 persone di interesse operativo, di cui 10 provenienti da altri paesi. Durante l’intervento, sono stati identificati alcuni utenti senza biglietto valido. L’attività proseguirà nelle prossime settimane per garantire un servizio più regolare.

I carabinieri della stazione Lingotto e delle pattuglie mobili di zona della compagnia Mirafiori, insieme a personale Gtt, hanno controllato 36 persone di interesse operativo, di cui 10 di nazionalità straniera. Inoltre mercoledì 18 febbraio sono state elevate 58 sanzioni su oltre 450 verifiche effettuate sui titoli di viaggio (più di un viaggiatore su 10 senza biglietto o con titolo scaduto). Il servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa sui mezzi di trasporto pubblico urbano, ha riguardato in particolare le linee 14, 18, 63 e 74. Nel corso dell'ispezione, i carabinieri sono intervenuti in soccorso di un 40enne torinese, accasciatosi a terra a causa di un malore su una banchina del bus.

