Italia penultima in Europa per uso dei mezzi pubblici Gli effetti su traffico smog e costi sanitari

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l’Italia si trova al penultimo posto in Europa per l’uso dei mezzi pubblici. La statistica evidenzia una bassa frequentazione di autobus, treni e tram, con ripercussioni su traffico, livelli di smog e spese sanitarie. La situazione riguarda tutto il Paese, senza differenze regionali specifiche, e si riferisce ai dati più recenti disponibili.

In Italia quasi sette italiani su dieci non usano i mezzi pubblici. Questo è quanto emerge dagli ultimi dati rilasciati da Eurostat sul 2024, che vedono l'Italia piazzarsi al penultimo posto in Europa nell'uso dei mezzi pubblici (autobus, tram, treni e metropolitana), davanti solo a Cipro. Ciò comporta effetti tangibili sull'inquinamento atmosferico delle città dovuto al traffico, e, di conseguenza, anche sui costi indiretti a carico del servizio sanitario nazionale, i cui costi complessivi vengono valutati dalla Società italiana di Mmdicina ambientale (Sima), che stima una cifra di 34 miliardi l'anno. I dati di Eurostat... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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