Più di 700 milioni persi per colpa dei pirati dell’editoria Ne ho parlato con quattro self publisher
Secondo recenti stime, la pirateria nell’editoria provoca perdite di circa 722 milioni di euro all’anno, coprendo sia libri cartacei che digitali. Quattro self publisher hanno condiviso le proprie esperienze e le difficoltà causate da questa situazione. La cifra rappresenta quasi un terzo del mercato complessivo e evidenzia l’impatto economico di pratiche illegali nel settore.
La pirateria nell’editoria libraria vale quasi un terzo dell’intero mercato: la perdita per il mondo del libro è di 722 milioni tra cartacei e digitali. Ho pensato di coinvolgere quattro self – Gea Petrini, Laura Rocca, Stefano Lanciotti e Nicola Rocca – per capire cosa ne pensano e se le loro opere sono state piratate. Stefano Lanciotti ritiene che chi non vuole pagare un ebook, il cui costo è minimo, non lo comprerà mai. Per questo lui ha reso disponibili gratuitamente tutti i primi romanzi delle saghe, diffondendoli nella maniera più capillare possibile. Chi è interessato può trovare e scaricare il contenuto legalmente dalle piattaforme di lettura, e questo è anche un modo per avvicinare nuovi lettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
