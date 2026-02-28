Secondo recenti stime, la pirateria nell’editoria provoca perdite di circa 722 milioni di euro all’anno, coprendo sia libri cartacei che digitali. Quattro self publisher hanno condiviso le proprie esperienze e le difficoltà causate da questa situazione. La cifra rappresenta quasi un terzo del mercato complessivo e evidenzia l’impatto economico di pratiche illegali nel settore.

La pirateria nell’editoria libraria vale quasi un terzo dell’intero mercato: la perdita per il mondo del libro è di 722 milioni tra cartacei e digitali. Ho pensato di coinvolgere quattro self – Gea Petrini, Laura Rocca, Stefano Lanciotti e Nicola Rocca – per capire cosa ne pensano e se le loro opere sono state piratate. Stefano Lanciotti ritiene che chi non vuole pagare un ebook, il cui costo è minimo, non lo comprerà mai. Per questo lui ha reso disponibili gratuitamente tutti i primi romanzi delle saghe, diffondendoli nella maniera più capillare possibile. Chi è interessato può trovare e scaricare il contenuto legalmente dalle piattaforme di lettura, e questo è anche un modo per avvicinare nuovi lettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Più di 700 milioni persi per colpa dei pirati dell’editoria. Ne ho parlato con quattro self publisher

Leggi anche: Nina Moric: “Con Corona ho ucciso due bambini, poi non ne abbiamo più parlato”

Gasperini: «Ho mai parlato di Raspadori? No. Stasera guardo Sky e Di Marzio che ne sanno più di me»In conferenza: «È difficile, perché se parlo, dite che mi lamento degli attaccanti; se non parlo, vengo interpretato in tutti i modi.

Tutto quello che riguarda Più di.

Temi più discussi: Blog | Più di 700 milioni persi per colpa dei pirati dell'editoria. Ne ho parlato con quattro self publisher; Mercosur, sì della Ue all'accordo provvisorio. La Francia: Brutta sorpresa. Von der Leyen: Effetti positivi per tutti; Il calo demografico è una soluzione al cambiamento climatico?; Un mistero a più di 700 milioni di anni luce dalla Terra: il vuoto del Bootes.

OpenAI chiude il round di finanziamento più alto della storia. Ora vale $730 miliardiAmazon, SoftBank e NVIDIA investono 110 miliardi nel gruppo guidato da Sam Altman. ChatGPT sfiora 900 milioni di utenti settimanali, ma i costi restano superiori ai ricavi. msn.com

Etihad Airways sfiora i 700 milioni di utili nel 2025 grazie all’aumento di flotta e rotteProfitto netto in crescita del 50% a 698 milioni di dollari grazie a un incremento del 21% dei passeggeri a 22,4 milioni e dei velivoli a 127 unità ... milanofinanza.it

Walking on a dream Camminando in un sogno che.... Ora è reale Nel video alcuni dei nostri ragazzi all'opera ... Pian piano si perfezionano e cresce sempre più in loro la voglia di fare e di imparare. La Blu Butterfly LAB è molto più di un laboratorio: è uno s - facebook.com facebook

Molto più di un "casco d'oro": la donna che ha visto il talento prima degli altri, lanciando alcuni degli artisti più amati della musica italiana x.com