La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e noi vi diciamo dove andare per vivere la magia del contest completamente gratis Tra uno show e l' altro godetevi le meraviglie della capitale austriaca

Vienna si sta preparando ad accogliere la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest nel 2026. La città si trasforma in un palcoscenico all’aperto, offrendo numerosi eventi e spettacoli gratuiti per il pubblico. Durante il festival, gli spettatori possono assistere a vari show e approfittare delle opportunità di vivere la capitale austriaca. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, attirando visitatori da tutta Europa.

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V ienna si prepara a ospitare l’ Eurovision Song Contest 2026, la 70esima edizione del festival canoro europeo. Un ritorno reso possibile dalla vittoria nel 2025 del controtenore JJ con la sua trascinante Wasted Love. Dal 12 al 16 maggio, l’atmosfera imperiale della città si fonderà con l’energia pop di migliaia di fan in arrivo da tutto il continente. Non è solo una gara, ma una settimana di eventi diffusi che trasformeranno le piazze storiche della capitale austriaca in palcoscenici a cielo aperto, tra glamour asburgico e innovazione digitale. Vienna, capitale da vivere. guarda le foto Il tempio della musica: la Wiener Stadthalle. Il centro di gravità dell’evento sarà la Wiener Stadthalle, nel 15º distretto (Rudolfsheim-Fünfhaus) di Vienna, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e noi vi diciamo dove andare per vivere la magia del contest completamente gratis. Tra uno show e l'altro, godetevi le meraviglie della capitale austriaca Plutón Retrógrado en Acuario: Desmantelando la Sombra de tu Libertad los vínculos Notizie correlate Napoli città danzante: il 29 aprile Piazza Plebiscito si trasforma in un palcoscenico a cielo apertoIl 29 aprile Piazza del Plebiscito celebra la Giornata Internazionale della Danza con l'evento Napoli città danzante: una giornata di spettacolo,... EXPOSED Torino Photo Festival: la città si trasforma in una galleria luminosa a cielo aperto per Esterno NotteVenerdì 10 aprile Torino accende i riflettori sulla fotografia urbana con Esterno Notte, l’evento speciale che per tre ore trasformerà la città in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piano City Milano 2026: dal 15 al 17 maggio la città si trasforma in un pianoforte a cielo aperto; Milano Design Week 2026: con IGPDecaux la città si trasforma in un ecosistema esperienziale; Cina, jacaranda in fiore a Xichang: la città si trasforma in un mare fiabesco blu-viola; Trofarello si trasforma: piccoli interventi per una città più ordinata e vivibile. Lione si trasforma in una città a due ruoteIl 19 marzo prossimo Lione organizzerà in tutta la città l'operazione Vélo'v, una delle più vaste reti europee di biciclette in affitto. Per quella data 2 mila bici saranno messe a disposizione presso ... milanofinanza.it La città che si trasforma. Da albergo a residence. La nuova vita di Villa CarlaL’hotel Villa Carla, nel cuore di Lido di Camaiore, a 400 metri dal mare, sarà trasformata e cambierà destinazione d’uso trasformandosi in 12 appartamenti. Dunque passerà da alberghiera a residenziale ... lanazione.it Tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 8 maggio, in città e provincia x.com Prestigiosa rivista internazionale elogia il nuovo Viale Ceccarini: "Riccione torna città giardino" Leggi qui: https://altarimini.it/prestigiosa-rivista-internazionale-elogia-il-nuovo-viale-ceccarini-riccione-torna-citta-giardino.php facebook