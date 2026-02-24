Scontro sulla gestione idrica dopo la diffida di Aica a Cilia il presidente del consiglio Licata | Nessuna intimidazione contro chi controlla

Il presidente del consiglio Licata commenta la diffida di Aica a Cilia, accusando intimidazioni contro chi supervisiona la gestione idrica. La comunicazione arriva mentre Cilia svolge il suo ruolo di controllo pubblico, sollevando questioni sulla trasparenza delle decisioni prese. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra enti e amministratori, con i cittadini che chiedono chiarezza sulle modalità di gestione delle risorse. La situazione resta sotto osservazione.

Particolarmente delicata appare la vicenda ove si consideri che l’oggetto dell’attività ispettiva e critica riguarda una società a partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio essenziale quale quello idrico. In tale ambito, il diritto e dovere di vigilanza del consigliere comunale si configura come espressione diretta del principio democratico e del mandato rappresentativo, trovando fondamento nei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Ogni iniziativa che possa anche solo potenzialmente assumere una valenza dissuasiva o intimidatoria nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche di controllo rischia di determinare un vulnus al corretto equilibrio tra istituzioni e soggetti gestori, con possibili ripercussioni sul piano della trasparenza amministrativa e della partecipazione democratica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

