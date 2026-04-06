Contratto scuola Barbacci Cisl | Prima volta nella storia anticipato il rinnovo No a scioperi inutili noi trattiamo La scuola merita unità politica non promesse da campagna elettorale

Per la prima volta nella storia, il rinnovo del contratto scuola è stato anticipato, con un accordo economico ipotizzato per il biennio 2025-2027 firmato all’unanimità da tutte le sigle sindacali in appena tre incontri. La Cisl Scuola ha commentato che non ci saranno scioperi inutili, sottolineando che si stanno trattando questioni concrete. In un momento di tensioni internazionali, si ribadisce la necessità di unità politica e di confronti seri, lontani da promesse elettorali.

Mentre le tensioni internazionali rischiano di alimentare nuove fiammate inflattive, la Cisl Scuola rivendica il risultato ottenuto con l'ipotesi di accordo economico per il CCNL 2025-2027, firmata all'unanimità dalle organizzazioni sindacali in sole tre riunioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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