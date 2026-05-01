La campagna elettorale passa dai social | video brevi e periferie al centro dei messaggi ma l’impatto visivo non basta

In queste settimane, a Messina, si sono moltiplicate le iniziative legate alla campagna elettorale, con un’attenzione particolare ai social media e ai messaggi rivolti alle periferie. Sono stati condivisi numerosi video brevi e sono stati messi al centro dell’attenzione alcuni quartieri meno centrali. Nonostante le polemiche spesso personali che accompagnano la competizione, si osserva un fermento di attività che attraversa la città.

Al di là delle inevitabili polemiche, spesso personalizzate, che accompagnano ogni competizione elettorale quando viene vissuta più come scontro che come confronto, è difficile non cogliere un elemento positivo nel fermento di iniziative che attraversa Messina in queste settimane.In un contesto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Campagna elettorale senza pause, Basile e De Luca puntano sui giovani tra liste e messaggi social Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social? C’entra la campagna elettoraleBologna, 16 febbraio 2026 – “La città più disgustosa d’Italia”, corredata da foto di clochard, mozziconi di sigarette in terra e di portici anneriti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La campagna elettorale passa dai social: video brevi e periferie al centro dei messaggi, ma l’impatto visivo non basta; Cannizzaro batte la concorrenza mettendosi a nudo davanti ai reggini e cambiando il paradigma della campagna elettorale · ilreggino.it; Scritte sulla sede della Lega a Mestre, condanna unanime; Alternativa comune: Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva. «Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva»Arezzo, 30 aprile 2026 – «Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva». L’appello di Alternativa Comune suona come una vera e propria chiamata per gli artisti. «Ogni campagna elet ... lanazione.it Al via la campagna elettorale in Ungheria: allarme per i contenuti generati dall'IAI candidati e le organizzazioni che li sostengono hanno due settimane di tempo per raccogliere le firme di sostegno necessarie. Nel Paese aumentano i contenuti generati dall'intelligenza artificiale ... it.euronews.com Stasera, di ritorno da Roma, sono stata all’apertura della campagna elettorale della sindaca Dominique Pellecchia per la città di Melito, per fare un grande in bocca al lupo ai nostri candidati della lista Movimento 5 Stelle. A Melito si respirava un venticello di pr - facebook.com facebook