La casa di Elodie | in salotto ha un divano componibile e le sue copertine fashion

Elodie, nota cantante italiana, ha deciso di condividere per la prima volta alcuni dettagli della sua abitazione milanese. Sul suo profilo social ha mostrato il salotto, caratterizzato da un divano componibile e alcune copertine alla moda. La cantante di solito evita di pubblicare immagini della sua casa, ma di recente ha fatto un’eccezione per condividere alcuni scorci del suo spazio privato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Elodie non ama mostrare la sua casa sui social ma di recente ha fatto una piccola eccezione: ecco com'è fatto il salotto dell'abitazione milanese in cui vive.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Un nuovo centenario: "Ha costruito la casa con le sue mani, poi un'impresa e l'amore per i motori" Beatrice ha fretta di nascere: viene al mondo nel salotto di casa a VignateVignate (Milano) - Il divano come lettino da parto, la bisnonna come ostetrica, la forza della mamma, il papà accanto, un pizzico di fortuna:... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: David di Donatello, la dedica di Elodie a Matilda De Angelis: La mia amica; La festa di compleanno di Elodie: spegne le candeline sulla torta scultura da 20 euro a fetta; Elodie, triangolo esplosivo con Iannone e Franceska Nuredini: amore vero o strategia per far parlare?; Elodie festeggia il compleanno con Franceska Nuredini: la dolce dedica sui social per i 36 anni. Dove vive Elodie, la casa da sogno della cantante (acquistata dopo anni)Elodie: una vera forza della natura e un portento della musica italiana. La sua casa è bellissima e rispecchia appieno il suo essere. Quando si parla di lei, si parla sicuramente di una delle artiste ... ilsussidiario.net Elodie compie 36 anni, e Franceska pubblica una foto che dice (finalmente) tutto del loro amoreIn occasione del compleanno della cantante la ballerina pubblica uno scatto che trasuda attrazione, complicità e amore ... today.it Selvaggia Lucarelli svela i dettagli della storia d’amore tra Elodie e Franceska Nuredini: un legame nato quando la cantante stava ancora con Andrea Iannone, che avrebbe ricevuto aiuti economici da lei e che l’avrebbe costretta a una scelta. Poi, il “ripiego” d - facebook.com facebook Elodie festeggia il compleanno: la foto di Franceska Nuredini #elodie x.com