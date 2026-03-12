Un nuovo centenario | Ha costruito la casa con le sue mani poi un' impresa e l' amore per i motori

In Umbria, un uomo di Foligno ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Ha costruito la sua casa da solo, ha avviato un'impresa e coltivato una passione per i motori. Nel giorno del suo traguardo, il sindaco e i rappresentanti comunali sono andati a trovarlo per consegnargli una pergamena. La regione continua a registrare un numero crescente di centenari.

Foligno sempre più terra di super-nonni e altri 20 prossimi al traguardi. La storia di Marsilio premiato dal Comune "Marsilio ha tagliato il traguardo dei cento anni celebrato con affetto da figli, nipoti e pronipoti”. Lo ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini che ha ripercorso la vita dell'uomo sulla base dei racconti del centenario e quello dei familiari “Dopo aver superato i duri anni della guerra, ha costruito con le proprie mani la sua casa – ha ricordato - e fondato un’attività di autotrasporti, appassionato di motori e membro dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, è stato anche vincitore di un trofeo all'Autodromo dell'Umbria". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

