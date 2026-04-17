Addio carta d’identità cartacea ecco l' open day per il rilascio di quella elettronica | tutte le info utili

Il Comune di Reggio Calabria ha comunicato che sabato 18 aprile si terrà un Open Day dedicato alla sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica. L’evento prevede la possibilità di richiedere la nuova carta presso gli uffici comunali, con tutte le procedure semplificate e le indicazioni necessarie per i cittadini interessati. La giornata è rivolta a chi desidera aggiornare il proprio documento in modo rapido e diretto.

Il Comune di Reggio Calabria annuncia per sabato 18 aprile l'Open Day dedicato alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica (Cie). Apertura straordinaria degli uffici anagrafe dalle ore 8.30 alle 12.30 senza prenotazione presso:• Ufficio Centrale – via.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Stop alla carta d'identità cartacea: a Foggia open day per il rilascio di quella elettronicaIl Comune di Foggia ha programmato una prima giornata di apertura straordinaria, sabato 21 febbraio dalle ore 8. La carta d'identità cartacea sta per scadere, Fossacesia potenzia il servizio anagrafe per il rilascio di quella elettronicaL’amministrazione comunale invita i cittadini ancora in possesso della carta di identità cartacea a provvedere alla sostituzione con quella di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del Comune; Addio carta d’identità cartacea: cosa fare ora nel XV; Carta identità cartacea: addio definitivo nel 2026, ecco cosa fare ora; Nuova carta d’identità elettronica, addio al formato cartaceo dal 3 agosto 2026. Addio alla Carta d’Identità di carta: fissata la data di dismissioneQuel pezzo di carta che ci accompagna da anni si prepara a salutarci definitivamente. Il passaggio alla versione elettronica ad agosto richiede però un pizzico di organizzazione e i giusti tempi ... iodonna.it Addio alla carta d’identità cartacea: ad Alcamo obbligo di passaggio alla CIE entro agosto 2026ALCAMO. Ad Alcamo si avvicina una scadenza importante per tutti i cittadini: le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dal ... alqamah.it Da agosto cittadini e cittadine dovranno dire addio alla carta di identità in formato cartaceo. Dovrà essere sostituita dalla CIE, il documento in formato elettronico perché non adeguato ai nuovi standard di sicurezza. Come previsto dal regolamento europ - facebook.com facebook