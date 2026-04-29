Stop alla carta d’identità cartacea ritorna l' open day per il rilascio di quella elettronica | le info

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 20191157. Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato il ritorno dell’open day dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica, invitando i cittadini interessati a recarsi presso gli uffici comunali per ottenere il nuovo documento. La data di scadenza sulla carta cartacea non avrà più valore dopo questa data.

Il Comune di Reggio Calabria avvisa i cittadini interessati che a partire dal 3 agosto 2026, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 20191157, la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.Pertanto si consiglia la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Stop alla carta d'identità cartacea: a Foggia open day per il rilascio di quella elettronicaIl Comune di Foggia ha programmato una prima giornata di apertura straordinaria, sabato 21 febbraio dalle ore 8. Addio carta d’identità cartacea, ecco l'open day per il rilascio di quella elettronica: tutte le info utiliIl Comune di Reggio Calabria annuncia per sabato 18 aprile l'Open Day dedicato alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Carta d’identità cartacea, mai più: come sopravvivere all’addio; Dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea, vertice in Prefettura; Carta d’Identità: stop al cartaceo e orari degli uffici estesi a Genova; Stop alla carta d'identità cartacea: l'Anagrafe di Montespertoli amplia gli orari per la CIE. Stop alla carta d’identità cartacea, ritorna l'open day per il rilascio di quella elettronica: le infoLo comunica l'Amministrazione comunale. Il calendario completo e tutti i dettagli per sostituire il documento. Gli uffici resteranno aperti anche in occasione dei giorni di voto del 24 e 25 maggio ... reggiotoday.it Stop carta d’identità cartacea, entro quando sostituirla: sarà più facile viaggiare e accedere ai serviziDalla prossima estate, la carta d'identità cartacea non sarà più valida e lascerà il posto al documento elettronico. A deciderlo è il regolamento dell'Unione europea, che si pone l'obiettivo di render ... ildigitale.it Lo scooter, il casco integrale, lo stop e gli spari: il video che ha incastrato il 21enne Eitan Bondì - facebook.com facebook #Fiorentina, tanti in bilico e stop alle voci su #Paratici: resta a Firenze x.com