La cabina armadio di Giulia Salemi decine di borse e intimo tutto uguale | Quanto durerà quest'ordine?

Giulia Salemi ha recentemente affidato a una professionista l'organizzazione del suo guardaroba in vista del cambio di stagione. Durante il procedimento, sono state sistemate numerose borse e capi di intimo identici, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi della cabina armadio. La influencer ha commentato con una domanda sulla durata dell’ordine, mentre si occupava di riorganizzare le sue cose.

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