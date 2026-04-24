Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sparlano di Francesco Monte | Retrogrado non voleva usare sex toys

Cecilia Rodriguez, ospite di Giulia Salemi, lancia una frecciata all'ex in comune Francesco Monte. Tra battute sull'intimità e ricordi del passato, la showgirl argentina definisce "retrogrado" l'atteggiamento dell'ex compagno: "A volte dimentico di esserci stata insieme".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme per parlare (male) di un ex | VIDEOTra pettegolezzi vari, non è potuto mancare un riferimento a Francesco Monte nel podcast di Giulia Salemi, dov'era ospite Cecilia Rodriguez...

Giulia Salemi ritrova la “sorella” Nausika dopo 25 anni: “Siamo cresciute insieme, è una storia privata”Giulia Salemi racconta su Instagram l'incontro avvenuto per caso a Milano con sua sorella non di sangue, Nausika.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: In passerella tra bikini, bandane e parei: a Verona è già estate con il Tezenis Fashion Show; GUESS: lancia la Marilyn Monroe™ Capsule Collection con un evento speciale al Mudec di Milano; Giulia Salemi svela l’ospite della nuova puntata di Non lo faccio x moda; Tezenis accende l'estate 2026: lo show a Verona!.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sparlano di Francesco Monte: Retrogrado, non voleva usare sex toysCecilia Rodriguez, ospite di Giulia Salemi, lancia una frecciata all’ex in comune Francesco Monte. Tra battute sull’intimità e ricordi del passato, la showgirl argentina definisce retrogrado ... fanpage.it

Cecilia Rodriguez vuota il sacco: Liti con Belen e Ignazio, ora parlo io: una vera, l’altra falsaNon lo faccio x moda, intervista di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: la verità sulla lite con la sorella Belen ... gossipetv.com

Nel quartier generale del Gruppo Oniverse la sfilata-evento per la presentazione della collezione Mare 2026. In anteprima tutti i nostri modelli preferiti, che sono già stati adocchiati anche da Giulia De Lellis, Federica Nargi, Giorgia Palmas e Cecilia Rodriguez x.com

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti per Buenos Aires con la piccola Clara… e con l’immancabile Nino, il loro inseparabile cagnolino. Ovunque vadano, lui è sempre con loro: tra viaggi, valigie e nuove avventure. Perché quando un cane diventa fa facebook