La Banca centrale europea ha annunciato un imminente aumento dei tassi di interesse. Questa decisione potrebbe influenzare le rate dei mutui nei prossimi mesi. Il membro del consiglio esecutivo dell'istituto ha commentato la situazione durante un intervento pubblico, spiegando le ragioni dietro questa scelta. La misura mira a contenere l'inflazione, ma potrebbe comportare un incremento dei costi per chi ha un mutuo in corso o in fase di stipula.

Paolo Cipollone, membro del consiglio esecutivo della Banca centrale europea, ha parlato al Festival dello sviluppo sostenibile 2026 a Milano, aprendo alla possibilità che la Bce possa aumentare i tassi di interesse nel breve termine, anche prima della fine dell’anno, se il conflitto in Iran dovesse proseguire e l’inflazione continuare a salire. Cipollone ha però sottolineato anche che la Bce si trova nella posizione di poter alzare i tassi senza paura di grandi ripercussioni. Una situazione diversa rispetto a quella del 2022, quando i tassi erano a zero a causa di una crescita sostanzialmente stagnante in tutta Europa. Le parole di Cipollone sull’aumento dei tassi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Bce anticipa un aumento dei tassi, cosa succede alla rata del mutuo

Notizie correlate

Leggi anche: Aumento tassi BCE in arrivo, come cambia la rata del mutuo alla fine del 2026

Tassi Bce verso un aumento nel 2026 per la guerra in Iran, quali effetti su mutui e prestitiLa guerra in Iran cambia improvvisamente le aspettative dei mercati sulla politica monetaria europea.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Bce anticipa un aumento dei tassi, cosa succede alla rata del mutuo; La BCE mantiene i tassi invariati, rischi di stagflazione in aumento; La BCE guadagna tempo mentre il mercato anticipa lo scenario: l'analisi dei gestori; Sentiment in recupero tra gli analisti: Economia ancora debole, ma migliora la fiducia a sei mesi.

Perché la Bce è pronta ad alzare i tassi (e cosa può fermare la stretta)Questo articolo è stato pubblicato su Macrobussola, la newsletter di Francesco Ninfole che fa il punto sull’economia globale con focus su banche centrali e settore finanziario. Per riceverla ci si può ... milanofinanza.it

Bce: due rialzi dei tassi entro l’estate? L’allarme di Lagarde e CipolloneNonostante i tassi fermi, la Bce prepara il terreno per due rialzi tra giugno e l'estate 2026. L'inflazione energetica spaventa Francoforte. it.benzinga.com

Tokyo anticipa quello che potrebbe accadere a Francoforte: produzione in calo, inflazione sopra il 3%, BCE che contempla rialzi. https://loom.ly/xuzbmLQ facebook