Tassi Bce verso un aumento nel 2026 per la guerra in Iran quali effetti su mutui e prestiti

La guerra in Iran ha portato a un'improvvisa modifica delle aspettative dei mercati riguardo alla politica monetaria europea. La Banca centrale europea potrebbe aumentare i tassi nel 2026, influenzando così mutui e prestiti. La situazione geopolitica ha un impatto diretto sui mercati finanziari e sulle decisioni delle istituzioni monetarie. La possibilità di un aumento dei tassi rappresenta una novità rispetto alle previsioni precedenti.

La guerra in Iran cambia improvvisamente le aspettative dei mercati sulla politica monetaria europea. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il mercato monetario dà ormai per scontato un rialzo dei tassi della Bce nel 2026, con una stretta di almeno 25 punti base. Tassi Bce verso un aumento nel 2026 Le scommesse dei trader attribuiscono una probabilità del 100% a un aumento del costo del denaro, uno scenario che solo una settimana fa appariva contrario alla visione dominante del mercato. Il cambio di prospettiva è già visibile sui mercati obbligazionari: i rendimenti dei titoli di Stato stanno salendo, segnale che gli investitori si stanno preparando a tassi più alti e a una possibile nuova pressione inflazionistica.