Inaugurazione lunedì alle 11 nella sede comunale di via Costiera 1. Accesso con impegnativa “televisita” del medico di base e prenotazioni tramite farmacie, CUP e portale Sinfonia Il Centro sarà attivo presso la sede comunale di via Costiera 1 (primo piano). L’inaugurazione ufficiale è fissata per lunedì 2 marzo 2026 alle ore 11:00 e il servizio sarà operativo da subito. Il servizio prevede un ventaglio ampio di specialistiche in modalità “televisita”. Tra le aree coinvolte: Per utilizzare il Centro è obbligatoria l’impegnativa del Medico di Medicina Generale in modalità “televisita”. Dall’amministrazione comunale sottolineano che la telemedicina può diventare uno strumento concreto per rendere più semplice l’accesso alle cure: meno attese, meno viaggi e un supporto più rapido alle esigenze quotidiane dei cittadini. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Vietri sul Mare, dal 2 marzo 2026 operativo il Centro di Telemedicina: visite specialistiche da remoto

