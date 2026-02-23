L' Olio delle Colline | i vincitori della 21esima edizione Ecco l’elenco di tutti i premiati

L’edizione 2023 di “L'Olio delle Colline” ha premiato le migliori produzioni di olio extravergine, innescando una gara tra produttori locali. La causa è la volontà di valorizzare le qualità dell’olio prodotto nelle colline pontine e promuovere le aziende agricole. Durante la cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti a chi si distingue per gusto e qualità. La competizione coinvolge da anni gli olivicoltori della zona, che cercano di migliorare sempre di più i propri prodotti.

La cerimonia a Norma; il concorso promosso dal Capol come ogni anno ha incoronato i migliori oli della provincia di Latina Promosso dal Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole Latina) anche questo’anno il concorso provinciale “L'Olio delle Colline” ha incoronato le migliori produzioni del territorio pontino. La due giorni di sabato 21 e domenica 22 febbraio, si è tenuta quest’anno a Norma presso il Centro socio-culturale e nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori della 21esima edizione del concorso. Organizzato dal Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole Latina) con il contributo del Comune di Norma e dell’Azienda speciale Cciaa “Informare”, il premio ha ottenuto importanti patrocini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

