Inter Parma 2-0 | finisce qui parte la festa! Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta!

Alle 20:45 si è disputato il match tra Inter e Parma allo stadio di San Siro, valido per il 35° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri, che hanno ottenuto la vittoria. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato il suo 21esimo scudetto. La partita è stata seguita in diretta e ha segnato un traguardo importante per il club.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma 2-0: finisce qui, parte la festa! Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta! PARMA INTER 0-2 E LAZIO-FIORENTINA 2-2 | INTERISTI EUFORICO E LAZIALI ARRABBIATI | TIFOSIAMO Notizie correlate Inter Cagliari 3-0: Finisce qui, i nerazzurri regolano agevolmente la pratica!Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. Como Inter 3-4: finisce qui, i nerazzurri archiviano la pratica scudetto al termine di una gara pazza!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Statistiche: gli 80 gol dell’Inter e i 42 punti del Parma; Inter, lo scudetto può arrivare prima di giocare con il Parma: tutte le combinazioni. Serie A: in campo Inter-Parma 2-0 DIRETTA e FOTOAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it L'Inter chiude la pratica Parma e inizia a festeggiare: assist Lautaro, Mkhitaryan firma il 2-0C’è anche la firma di Henrikh Mkhitaryan, nella serata che regala all’Inter la certezza aritmetica di vincere lo scudetto. Subentrato. tuttomercatoweb.com SERIE A, INTER-PARMA 2-0 (THURAM, MKHITARYAN) L'INTER VINCE LO SCUDETTO PER LA 21ESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA. UN CAMPIONATO DOMINATO, UNA VITTORIA CLAMOROSA PER DISTACCHI E PER DOMINIO ASSOLUTO. E' LO SC x.com Il gol di Marcus Thuram commentato da Francesco Repice in Inter-Parma. #seriea #interparma #francescorepice #repice - facebook.com facebook