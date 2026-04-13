Durante la trasmissione su 'Sky Sport', l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato l'incontro tra Milan e Udinese giocato a San Siro. In particolare, ha parlato di un episodio tra Luka Modric e Nicolò Zaniolo, con il commentatore che ha espresso una sua opinione sulla scena in cui il giocatore croato rincorre Zaniolo a campo aperto. Di Canio ha concluso dicendo che quella scena gli ha suscitato tenerezza.

Il Milan di Massimiliano Allegri vive un momento nero. Dopo le due sconfitte di fila fuori casa senza gol all'attivo, entrambe per 0-1, contro Lazio e Napoli, costate al Diavolo la lotta Scudetto, è arrivato anche il pesante k.o. interno (0-3) contro l'Udinese. Una battuta d'arresto che ha certificato le difficoltà attuali dei rossoneri, i quali, ora, dovranno sudare le proverbiali sette camicie per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'Udinese ha passeggiato a 'San Siro' e il Diavolo non ha mai dato l'impressione di poter fare male agli uomini di Kosta Runjaic. La squadra è uscita tra i fischi del suo pubblico e notevolmente bastonata, soprattutto nel morale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio: “Ho dovuto vedere Modric rincorrere a campo aperto su Zaniolo: mi ha fatto tenerezza”

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