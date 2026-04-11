La Juventus starebbe valutando un possibile acquisto di un giocatore della Fiorentina, secondo alcune indiscrezioni di mercato. La squadra torinese potrebbe tornare a cercare talenti tra i viola, come già avvenuto in passato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. La trattativa rimane ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Occhi puntati in casa Fiorentina per la Juventus con i bianconeri che potrebbero tornare a pescare in casa viola per rinforzare la propria rosa come accaduto anche in passato. La Juventus pensa a Dodò per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Fiorentinauno.com, la Juventus avrebbe messo nel mirino Dodò della Fiorentina. L’esterno brasiliano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e, al momento, le trattative per il rinnovo del contratto sarebbero ferme. I viola non vorrebbero perdere il giocatore a costo zero in vista della prossima stagione e potrebbero cederlo in estate per provare a monetizzare e reinvestire il denaro sul mercato per sistemare la rosa a disposizione del prossimo allenatore (considerato il sempre più probabile addio di Vanoli). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dodò nel mirino della Juventus, nuovo colpo dalla Fiorentina in vista

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