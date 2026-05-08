Kinky Boots al Testori | il musical di Broadway conquista Milano
? Punti chiave Come può una drag queen salvare una fabbrica di scarpe in crisi?. Chi guida la produzione di questo musical di licenza londinese?. Quali temi attuali affronta la Compagnia dell'Anello sul palco del Testori?. Dove si possono ancora acquistare i biglietti per le repliche di sabato?.? In Breve Regia di Francesco Lezza con trenta attori della Compagnia dell'Anello. Biglietti a 18 euro con riduzioni a 15 euro per studenti e over 65. Repliche sabato alle 16 e alle 21 al teatro Testori di Milano. Contatti per prevendita tramite Simone al numero 3355300982. Domani sera alle ore 21 la Compagnia dell’Anello porterà il musical Kinky Boots sul palco del teatro Testori, presentando un grande successo di Broadway per la prima volta in questa sede.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Matilde Brandi arriva al Teatro Nuovo di Verona per lo spettacolo “Hairspray – The Broadway Musical”Verona si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più travolgenti della stagione teatrale.
13 Thirteen: il musical di Broadway arriva finalmente a RomaCosa: Il debutto italiano del musical di Broadway 13 Thirteen, con la regia di Marcello Sindici.