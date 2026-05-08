Su Rai 3 è andato in onda un documentario diretto da Ken Loach che racconta la realtà di Durham, dove un pub si trasforma in un luogo di confronto tra rifugiati e ex minatori. La narrazione si concentra sulle tensioni che sorgono tra le due comunità, mettendo in evidenza le ragioni alla base della resistenza dei minatori alle iniziative di aiuto ai rifugiati. Il film mostra le diverse prospettive e i conflitti che emergono in questa piccola realtà locale.

? Punti chiave Come può un pub diventare il centro di uno scontro sociale?. Perché i vecchi minatori resistono alla mensa popolare per i rifugiati?. Chi sono i protagonisti che cercano la coesione tra due mondi?. Cosa scatena la solidarietà improvvisa della comunità verso la giovane Yara?.? In Breve Ambientazione nel distretto minerario di Durham dopo gli scioperi del 1984-1985.. Protagonisti Dave Turner e Ebla Mari gestiscono il progetto della mensa popolare.. Cast include Claire Rodgerson, Trevor Fox e altri attori nel contesto di Durham.. Trasmissione disponibile su Rai 3 e RaiPlay venerdì 8 maggio 2026 alle 21,20.. Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,20, Rai 3 trasmette il film The Old Oak per raccontare le tensioni sociali nel nord-est dell’Inghilterra attraverso la lente di Ken Loach.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ken Loach su Rai 3: il dramma tra rifugiati e ex minatori a Durham

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