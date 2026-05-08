Il parrucchiere del duca di Cambridge è il reggiano Rossano Ferretti, noto per aver tagliato i capelli alla duchessa. Ferretti ha commentato di aver trovato la donna molto bella ed elegante, definendola anche simpatica. La duchessa è stata scelta per affidare i propri capelli al professionista, che ha commentato di considerarla una persona di grande valore. L’incontro tra i due è avvenuto recentemente e ha suscitato attenzione tra i media.

Reggio Emilia, 8 maggio 2026 – “Kate ha capelli stupendi: è una donna molto bella ed elegante, simpatica: una vera signora. Il rapporto con lei e William? Fantastico: essere scelti da certe persone è un privilegio”. Rossano Ferretti parla da uomo che attraversa da 50 anni il mondo del Beauty senza seguirne le mode ma essendone faro. Partito da Campegine, da una tradizione familiare di parrucchieri, ha costruito un metodo, un marchio e una rete internazionale di Hair Spa nei luoghi del lusso globale. La sua storia intreccia creatività e artigianato, visione e ricerca, impresa e formazione e clienti celebri: dalla Principessa del Galles ai grandi nomi della moda e dello spettacolo come Lady Gaga, Salma Hayek e Jennifer Lawrence.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton, il suo parrucchiere è il reggiano Rossano Ferretti: “Una gran bella persona, essere scelto un privilegio”

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