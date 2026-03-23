Era il 22 marzo del 2024 quando, dopo lunghi mesi di assenza dalla scena pubblica, Kate Middleton annunciò in un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali di aver scoperto di avere il cancro e di star sottoponendosi a un ciclo di chemioterapia. Due anni dopo da quel giorno, la vita della Principessa è profondamente cambiata e, pur tornata ai doveri reali, è diventata “una persona diversa”. Due anni fa, l’annuncio della malattia. Il 22 marzo 2024, fece il giro del mondo il video che mostrava Kate Middleton seduta nel giardino del Castello di Windsor, con narcisi gialli a farle da cornice. Era dal Natale precedente che la Principessa non si mostrava in pubblico, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico a inizio anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, due anni dall’annuncio della malattia: “Oggi è una persona diversa”

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