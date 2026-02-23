per il red carpet dei bafta film awards 2026 kate middleton ha scelto una silhouette eterea e sofisticata coordinata con il marito william

Kate Middleton ha scelto una gonna lunga e una blusa di seta per il red carpet dei BAFTA 2026, evidenziando come lo stile reale si aggiorni alle tendenze moderne. La duchessa ha coordinato il look con il marito William, creando un’immagine elegante e coordinata. La scelta di tessuti leggeri e dettagli raffinati sottolinea il suo gusto personale e la volontà di sorprendere anche in un evento così formale. La serata si apre con un tocco di raffinatezza reale.

Per il red carpet dei BAFTA Film Awards 2026, Kate Middleton ha scelto una silhouette eterea e sofisticata, dimostrando che il dress code reale può evolversi con modernità senza perdere autorevolezza. Al centro della scena, l’abito bicolor in chiffon con spalle scoperte e cintura in velluto firmato Gucci: silhouette fluida, strati impalpabili e contrasto cromatico raffinato. Lo scollo off-shoulder definiva la silhouette con eleganza controllata, mentre il tessuto leggero donava movimento e suggestione cinematografica. A completare il look, pump slanciate di Oscar de la Renta e una clutch essenziale di Prada, scelte in armonia con la palette dell’ensemble. 🔗 Leggi su Amica.it

Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaIl principe William e Kate Middleton partecipano ai BAFTA per dimostrare il loro impegno nel mondo dello spettacolo e distogliere l’attenzione dallo scandalo dell’ex principe Andrea.

Londra, William e Kate arrivano ai BAFTA Film AwardsWilliam e Kate partecipano ai BAFTA Film Awards a Londra, dopo aver deciso di presenziare alla serata.

BAFTA 2026 red carpet: Teyana Taylor in Burberry iconica, Emma Stone in un religioso Louis VuittonLondra, per una sera, con i BAFTA 2026 si trasforma in un punto di ... msn.com

Dua Lipa in abito crochet Chanel personalizzato e décolleté Louboutin è con Callum Turner sul red carpet di Rosebush Pruning alla Berlinale 2026La cantante Dua Lipa in Chanel ha sostenuto il suo fidanzato Callum Turner in occasione della première Rosebush Pruning alla Berlinale 2026. I dettagli del look personalizzato in abito crochet ... vogue.it

One Battle After Another domina i BAFTA 2026: sei premi per il film di Paul Thomas Anderson. È One Battle After Another il grande vincitore dei BAFTA Film Awards 2026. Il film diretto da Paul Thomas Anderson ha conquistato sei premi, tra cui Miglior Film, Mi - facebook.com facebook